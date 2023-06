Whindersson Nunes diz ser julgado na Irlanda por tatuagens no rosto

O youtuber e humorista Whindersson Nunes, 28, disse estar sofrendo durante sua passagem pela Irlanda devido ao julgamento sobre suas tatuagens no rosto. Neste domingo, 18, o humorista usou as redes sociais para relatar a situação que tem passado.

"Tatuagem no rosto aqui na Irlanda é meio estranho, eu entro numa loja pra comprar sei lá, um brinco, e fica todo mundo com uma cara de 'quem deixou esse rapaz sem tornozeleira entrar aqui'", explicou.

Quantas tatuagens Whindersson têm no rosto?

Ao todo, Whindersson possui 12 tatuagens no rosto. Pequenas e a maioria próximas aos olhos, entre elas, o humorista homenageia sua cidade natal Bom Jesus com um chapéu típico de cangaceiro acima da sobrancelha. A frase “viva como um guerreiro” em inglês, emoji de tristeza e símbolo da cruz também compõem a lista de desenhos no rosto de Whindersson.

Whindersson no High Stakes

Whindersson Nunes está na Irlanda para o High Stakes, torneio internacional de boxe que reúne influenciadores e amantes da modalidade. Ele tem uma luta marcada para o dia 15 de julho contra o youtuber King Kenny.

