Homem é preso com mais de 300 ampolas e frascos de anabolizantes em Fortaleza

Um homem, identificado como Elison Alcântara dos Santos, 44, foi preso na tarde desta sexta-feira, 4, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, portando caixas com mais de 300 ampolas e frascos de esteroides anabolizantes.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE), o homem foi descoberto após informes da Receita Federal sobre uma possível entrega de anabolizantes. Os policiais se deslocaram até o local e realizaram a prisão do suspeito.

Entre os materiais, estavam substâncias como testosterona, oxandrolona e trembolona.

O homem preso tem um registro de pessoa jurídica associado a uma loja de venda de suplementos (baixada) que também funcionava no bairro Jardim das Oliveiras.

Todo o material ilícito foi apreendido e o homem foi autuado pelo artigo 33 da Lei de Entorpecentes. A pena pode variar de 5 a 15 anos de prisão, além do pagamento de uma multa.