Homem morre após comer fígado de baiacu no Espírito Santo

A toxina presente no fígado do baiacu causa paralisia total nos músculos respiratórios Crédito: Brian Yurasits/Unsplash

Um homem de 46 anos morreu na manhã deste sábado, 27, após comer o fígado de um baiacu no município de Aracruz, no Espírito Santo. Magno Sérgio Gomes, de 46 anos, estava internado desde meados de dezembro do ano passado em decorrência da ingestão do peixe. Segundo familiares da vítima, a causa da morte teria sido envenenamento. Magno passou 35 dias internado após comer o fígado do baiacu com limão e sal. Ele começou a passar mal cerca de 45 minutos após a refeição. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Magno teria primeiro apresentado reação de dormência na boca. Mesmo assim, conseguiu dirigir, acompanhado da esposa, até um hospital, onde teve uma parada cardíaca que durou cerca de oito minutos.

