Pescador segura peixe-elétrico, leva choque e é salvo por amigo

O pescador Jorge da Silva levou um susto ao tirar um poraquê (peixe-elétrico amazônico) com as próprias mãos e levar um choque; o homem ficou paralisado

Um pescador chamado Jorge da Silva, de 58 anos de idade, levou um susto em uma tarde de pescaria com os amigos em igarapé na vila Campos Novos, município de Iracema, do estado de Roraima. O homem foi pegar um poraquê, que é um peixe-elétrico da Amazônia, com as próprias mãos e levou um choque.

Homem leva choque com peixe-elétrico: "Ele tem uma força bruta"

Acostumado a pescar com os amigos, Jorge disse que é hábito dele fazer brincadeiras, até mesmo pegar o poraquê com as mãos, mas que nunca tinha ficado paralisado.

"Eu gosto de pescar, vivo pegando poraquê com as mãos. Eu já senti muito choque, só que ele [o peixe] nunca tinha era me derrubado. Mas, agora, ele me derrubou. Poraquê não é brincadeira não, ele tem uma força bruta. Mas deu tudo certo, no fim a gente deu muita risada, continuou pescando normalmente", afirmou o pescador ao site G1.



O vídeo mostra risadas ao fundo e descontração. Raimundo Lima, de 33 anos, foi quem filmou tudo e também disse que não foi a primeira vez que o Jorge segurou um peixe-elétrico com as mãos e que decidiu que ia gravar quando o pescador pegasse de novo.

Já José de Carvalho, de 33 anos de idade, que salvou o amigo, disse que Jorge pediu ajuda para ele.