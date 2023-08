Mulher morre de intoxicação após beber 2 litros de água em 20 minutos

Uma mulher de 35 anos faleceu após sofrer uma intoxicação por beber água em excesso. Ashley Summers, de 35 anos, teria bebido quatro garrafas de água, cerca de dois litros, em cerca de 20 minutos, durante uma viagem a Monticello, no estado da Indiana, nos EUA.

A mulher estava viajando com seu marido e duas filhas no reservatório de Lake Freeman, durante um dia com temperatura superior aos 30°C. De acordo com o jornal britânico Dailymail, ela se sentiu desidratada e começou a tomar muita água.

Mulher morre após beber dois litros de água

Ashley começou a se sentir tonta e com muita dor de cabeça. Ao chegar em casa, a mulher desmaiou em sua garagem e foi levada ao hospital às pressas, mas, ela não recuperou a consciência.

"Minha irmã, Holly, me ligou e estava devastada. Ela disse 'Ashley está no hospital. Ela está com um inchaço cerebral, os médicos não sabem o que está causando, não sabem o que podem fazer e não parece bom", relembrou Devon Miller, irmão da vítima.

O que é envenenamento por água que pode levar à morte

A toxicidade por água, também conhecida como envenenamento por água, ocorre quando muita água é consumida em um curto período de tempo. Em casos raros, como o de Ashley, pode levar à morte. Mal-estar, dores de cabeça náuseas são alguns dos sintomas da toxidade.