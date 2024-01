Escola de Gastronomia Social oferta 140 vagas em cursos gratuitos

Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco oferta 140 vagas em formações gratuitas voltadas para as áreas da panificação, confeitaria, lanches e salgados

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) abre inscrições para cursos gratuitos, nos dias 16 e 17 de janeiro. As inscrições podem ser feitas por meio do site do equipamento ou presencialmente. Ao todo, são 140 vagas disponíveis para formações nas áreas de panificação, confeitaria, lanches e salgados.

Pães Artesanais (presencial/ manhã), Pizzas Artesanais (presencial/ tarde), Bolos Comerciais e Regionais (presencial/ noite), Sanduíches e Hambúrgueres (online/ noite) e Salgados Comerciais (presencial/ noite) são os cursos para o ciclo único de janeiro.

O resultado será divulgado no site e redes sociais da EGSIDB em 19 de janeiro. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, conforme critérios estabelecidos na Chamada Pública.