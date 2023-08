Embaixador dos EUA no Japão elogia qualidade do peixe de Fukushima

O embaixador dos Estados Unidos no Japão, Rahm Emanuel, devorou grandes quantidades de peixes de Fukushima no sábado e afirmou que a água despejada da usina nuclear acidentada era mais segura do que a das instalações nucleares chinesas.

A China proibiu na semana passada todas as importações de frutos do mar do seu vizinho depois que o Japão começou a despejar as águas residuais de Fukushima no oceano Pacífico, acusando Tóquio de tratar o oceano como um "ralo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Durante esta década, o Japão fez exatamente a coisa certa, da maneira certa", disse o embaixador Rahm Emanuel durante uma visita à região devastada pelo tsunami de 2011 no nordeste do Japão.