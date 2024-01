Neymar recebe críticas nas redes sociais por "ignorar" morte de Zagallo

O fato de Neymar Jr. não ter feito menções à morte de Zagallo em suas redes sociais tem sido alvo de críticas por parte de internautas. A única menção à morte do único tetracampeão da Copa do Mundo ocorreu no perfil “Neymar Jr. Site Oficial”. “Descanse em paz lenda !”, publicou o perfil acompanhado de uma foto de Neymar com Zagallo.

“Mas por qual razão será que o Neymar, que NUNCA GANHOU UMA COPA DO MUNDO, Não se Manifestou sobre o Falecimento do Zagallo, que GANHOU 4 COPAS DO MUNDO?”, disse um internauta na rede social X, o antigo Twitter.

“O grande ídolo dessa geração é o Neymar e ele não fez uma menção à morte do Zagallo”, afirmou outro. “Pra mim é obrigação de uma figura desse porte fazer algo desse tipo independente se conhecia ou não. Até pra geração atual entender a grandeza do Zagallo”.