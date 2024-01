Saiu no O POVO: Gol de Zagallo na Copa de 58

O jogador estava machucado mas mesmo assim "deu um gás" e marcou um gol que fez os colegas enlouquecerem no campo

Crédito: Banco de dados do O POVO

Crédito: Banco de dados do O POVO

Esse episódio foi um dos mais marcantes da carreira de Zagallo. É que ele havia passado a campanha inteira da Copa do Mundo de 1958 , realizada na Suécia, com condições físicas ruins devido a um machucado.

Mesmo assim, ele não só conseguiu jogar a grande final contra a Suécia, como também marcou um dos quatro gols que a seleção brasileira fez na Suécia, dona da casa.

O texto da legenda da foto no O POVO fala que o gol de Zagallo foi “humano” porque ele estava machucado e mesmo assim foi feito com raça, pois o ponta-esquerda correu para alcançar uma bola que fugia da área. Zagallo rachou a dividida com um zagueiro e conseguiu mandar a bola para o gol.

A capa da edição do dia 3 de julho de 1958 trazia como manchete a frase “Brasil - o maior campeão que o mundo já teve”, e Zagallo figurava ao lado de Pelé. Um espetáculo.