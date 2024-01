De Parreira a Tite: Veja as últimas visitas que Zagallo recebeu

Na segunda oportunidade, Parreira declarou: "Meu mestre, meu pai, meu tudo no futebol. As coisas que eu consegui, agradeço a esse homem que confiou em mim".

Na ocasião da visita de Tite , também estavam membros da então comissão técnica do time de futebol do Brasil.

Para ele, Pelé e Zagallo estão no mesmo patamar. "Dois nomes marcam o nome do nosso futebol: Edson Arantes do Nascimento e Mario Jorge Lobo Zagallo. São as duas maiores figuras do nosso futebol de todos os tempos".

Jogadores de Futebol

Quem também aparece nas redes sociais de Zagallo, é o jogador do Fortaleza Marinho. Em pelo menos duas vezes, o atleta visitou o ídolo. À época, o agora jogador do Laion era integrante do Flamengo e chegou a presentar Zagallo com uma blusa do time.

Na última visita, Marinho declarou: "Nada como sair de férias e passar na casa do meu amigo Zagallo para conversar e buscar conhecimento".