Personalidades do futebol cearense e nacional homenageiam Zagallo

Dirigentes dos principais times do Estado manifestaram pesar e destacaram a importância do ex-atleta para o futebol mundial

Após o anúncio da morte de Zagallo feito na madrugada de sábado, 6, diversas personalidades do futebol manifestaram pesar pela partida do Velho Lobo, dentre eles os presidentes dos principais clubes do Ceará.

Marcelo destacou ainda que a importância de Zagallo para o futebol atravessa gerações, desde sua trajetória como atleta, treinador e coordenador técnico.

Já João Paulo Silva, presidente do Ceará Sporting Club, disse que Zagallo é uma referência no nosso futebol.

“A história dele se confunde com a da nossa seleção. Lembro bem na minha adolescência, na época do nosso tetra, de como a figura do Zagallo representou a nossa nação”, afirma ao destacar a histórica conquista do quarto título do Brasil em uma Copa do Mundo.

“O legado que ele deixa para nós, apaixonados por futebol, é o de amor e respeito pela profissão e pela camisa verde amarela, que ele fez ser tão forte no cenário mundial”, ressalta o dirigente do alvinegro cearense.

As páginas das redes sociais de Fortaleza, Ceará e Ferroviário amanheceram neste sábado com homenagens a Zagallo, e o jogo entre Ferroviário e ASA-AL, válido pelas eliminatórias da Copa do Nordeste 2024, teve um minuto de silêncio.

Pelo Brasil afora, algumas figuras de destaque do futebol nacional também se manifestaram sobre a morte de Zagallo.