Morte de Zagallo é lamentada e repercutida por jornais internacionais

"Zagallo, apelidado de 'Velho Lobo', é ídolo de gerações, uma eminência mundial e um dos treinadores e jogadores mais importantes da história do futebol brasileiro", escreveu o jornal.

O períodico argentino Olé também falou sobre as conquistas do ex-jogador, citando ele como "A lenda histórica, que participou de quatro das cinco Copa do Mundo do Brasil".

Na Inglaterra, o The Sun frisou o fato de Zagallo ter sido o "último titular da conquista brasileira em 1958 que ainda estava vivo".

Já na França, o Le Monde citou o brasileiro como "uma das grandes figuras da história" do futebol mundial, o Le Figaro chamou o ex-jogador de "escultor do jogo bonito" e o L'Équipe relembrou Pelé, afirmando que "outra lenda brasileira" havia se apagado.