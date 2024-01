Cafu pede campeonato com o nome de Zagallo e critica indefinições na CBF

Velório de Zagallo, que morreu aos 92 anos, é realizado neste domingo (7/1), na sede da CBF, no Rio de Janeiro Crédito: TERCIO TEIXEIRA / AFP

Duas vezes campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Cafu marcou presença no velório de Zagallo neste domingo, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O ex-lateral destacou que o futebol brasileiro precisa ter um campeonato com o nome do Velho Lobo, assim como foi feito com Pelé. "É preciso fazer um campeonato com o nome do Zagallo. Acho que tinha que ter o nome dele em um campeonato, como tivemos o Campeonato Rei. Talvez o Campeonato 13. Uma homenagem ao Zagallo, que brilhou e fez tanto quanto outros jogadores fizeram", disse ao SporTV. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na última temporada, o Campeonato Brasileiro foi intitulado de Brasileirão Rei, em homenagem a Pelé, que faleceu em 29 de dezembro de 2022.

