Pavê de Natal: Veja 6 variações da receita para fazer nas festas

O pavê é uma sobremesa tradicional que está muito presente nas ceias das festas de Natal e Ano-Novo. Sua variedade de sabores agrada a vários grupos. Desde os mais tradicionais, como o de chocolate, até as opções veganas, o prato é uma escolha deliciosa para as confraternizações. Pensando nisso, O POVO selecionou seis receitas de pavê para as festas de fim de ano.



Pavê de amendoim Ingredientes 790 g de leite condensado



400 ml de leite



2 gemas de ovo



250 g de creme de leite



400 g de amendoim triturado sem sal



200 g de biscoito de maisena umedecidos



amendoim triturado sem sal para polvilhar Modo de preparo Misture o leite condensado, o leite e as gemas em uma panela fogo médio até obter um creme. Mexa bastante. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e o amendoim e misture bem. Após, em uma travessa, faça uma camada com o creme e cubra com o biscoito. Repita o processo até preencher toda a travessa e finalize com o creme.

Ceia de Natal: o que servir? Veja receitas tradicionais natalinas Pavê de uva com hortelã Ingredientes 500 ml de leite



1 fava de baunilha



120 g de gema pasteurizada



100 g de açúcar refinado



40 g de amido de milho



45 g de manteiga integral



100 g de leite ninho



500 ml de creme de leite fresco



1 kg de uva thompson verde sem caroço



1 maço de hortelã



400 g de biscoito de leite



200 ml de leite integral



100 g de leite em pó Modo de preparo Primeiramente, deve ser feito um creme de confeiteiro com ½ de leite, 3 gemas, 1 lata de leite condensado, gotas de baunilha, e duas colheres de amido de milho.