Ônibus "escãolar" para pets viraliza nas redes sociais; veja vídeo

Em entrevista ao Estado de Minas, André conta que a proposta da creche é realmente funcionar da mesma forma que uma creche humana tradicional. O local cuia dos cães das 7h às 17h e conta com ajuda do ônibus “escãolar” para buscar e devolver cada cachorro aos seus respectivos tutores.

Um vídeo que mostra pets em um transporte chamado “ escãolar ” está chamando atenção nas redes sociais no Brasil na última semana. O registro foi feito quando um grupo de “aumigos” estavam a caminho de uma creche para cães em Içara, no Litoral Sul de Santa Catarina.

Apesar das semelhanças com uma creche tradicional, o transporte exibido no vídeo é diferente de um ônibus escolar comum, pois é inteiramente adaptado para a segurança dos cachorros. Com cerca de 400 alunos fixos, a creche recebe em média 1.500 cães por mês no local.

“Os cintos são diferentes e as caixas presas por parafusos. Também é feito uma extensão em alguns lugares para os cães maiores poderem ficar à vontade. Foi preciso passar por uma inspeção do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) para as adaptações e posterior emplacamento”, disse André ao portal NS Total.

A "Creche do Tio André", sucesso nas redes sociais, tem mais de 40 mil seguidores no Instagram (@educadordecaesoficial) e muitos fãs que o acompanham na internet. "O melhor emprego do mundo!": é o muitos internautas comentam nos registros do educador de pets com os animais.

"Tipo de vídeo que aquece o coração e faz acreditar que existem pessoas que são anjos", disse uma seguidora de André. O comentário foi feito em um registro em que ele ironiza brincadeiras que chamam os pets da creche de "cachorros nutella".

A repercussão do trabalho na creche fez com que muitas pessoas pensassem em mudar de emprego: "Como entrego meu currículo pra trabalhar aí?", brincou uma internauta, que teve muitas respostas de outros seguidores que também dividiram a mesma vontade da moça.