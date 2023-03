ES: Cachorro se perde do dono e pede ajuda em creche de animais

Um cachorro se perdeu do tutor e buscou ajuda sozinho em uma creche para pets, a qual frequentava uma vez por semana. O caso aconteceu no dia 22 de fevereiro, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha (ES).

Em vídeo capturado por uma câmera de segurança, o pinscher, conhecido como Spike, para em frente ao local e pede ajuda.

Nas imagens, é possível ver o cachorro se apoiando nas duas patas traseiras e “batendo na porta” da creche, onde costuma ir para encontrar outros animais. Um funcionário abre a porta, e o cachorro entra rapidamente.

De acordo com informações do G1, o animal se perdeu após uma caminhada com o dono, João Marchiore, de 31 anos. Spike ficou desaparecido por 12 horas e o tutor, com a ajuda do pai, da irmã e do cunhado procuraram o cachorro pela região até o fim do dia.

Marchiore chegou a enviar mensagens em grupos da vizinhança em aplicativos de mensagem sobre o paradeiro de Spike, que utilizava coleira com os dados de identificação. No dia seguinte, o dono do pinscher recebeu uma mensagem da creche avisando sobre a localização de Spike.

O tutor afirmou que ficou angustiado com a situação, mas que, após ver o vídeo, se surpreendeu com a atitude do animal.

“Dormi com esperança, mas chateado. Depois, quando eu vi o vídeo, eu achei incrível a atitude dele, achei de uma esperteza”, completou.

