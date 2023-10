Veja como viajar de avião com cachorro de suporte emocional 

Um cachorro de suporte emocional é um animal treinado para proporcionar conforto, apoio e alívio emocional para pessoas que enfrentam condições de saúde mental, como ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, entre outras. Ao contrário dos cães-guia, treinados para auxiliar pessoas com deficiência visual, os cães de suporte emocional são destinados a oferecer apoio psicológico e bem-estar.

Viagens com animais de suporte emocional

No Brasil, não há uma legislação específica com regras para as pessoas viajarem com animais de suporte emocional na cabine do avião. Dessa forma, as diretrizes são determinadas pelas companhias aéreas e podem variar a depender do destino, seja ele nacional ou internacional. Por outro lado, as empresas costumam oferecer a opção de os tutores viajarem com os seus animais de estimação na cabine do avião. Geralmente, esse tipo de serviço se chama “pet na cabine”.

Na Latam, por exemplo, a viagem com cachorro de suporte emocional só é permitida em trechos entre Brasil e exterior – que reconhecem o conceito de animal de suporte emocional –, isto é, em voos internacionais com origem ou destino no México, ou Colômbia, e em voos domésticos na Colômbia.