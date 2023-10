Cachorro esquenta dono resgatado com hipotermia durante enchente em SC

Um homem de 40 anos foi resgatado nesse domingo, 8, com hipotermia após ficar preso durante uma enchente registrada em Rio do Sul, em Santa Catarina. Durante a ação, o cachorro da vítima ajudou os bombeiros a aquecer o tutor no resgate.

O homem estava com hipotermia e precisou ser aquecido pelos bombeiros no bote de resgate. O cachorro também "auxiliou" os agentes e ficou sobre o dono durante a ação.

A vítima foi atendida pelas equipes da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o cachorro foi levado à base de operações do CBMSC. O cão ficará em um abrigo de animais providenciado pela Prefeitura de Rio do Sul até a recuperação do tutor, de acordo com informações do g1 Santa Catarina.

Cachorro ajuda a aquecer dono resgatado com hipotermia durante enchente em Rio do Sul, Santa Catarina Crédito: Divulgação/CBMSC

Nos últimos dias, o estado catarinense foi afetado por chuvas intensas, que resultaram em enchentes em algumas regiões.

Nesse domingo, 8, a Defesa Civil de Santa Catarina informou que 120 municípios registraram ocorrências devido às chuvas e 54 cidades decretaram situação de emergência. Duas mortes também foram registradas em Rio do Oeste e Palmeira.