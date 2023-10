Novo técnico do Flamengo, Tite se apresenta no Ninho do Urubu; assista

Com contrato até o final de 2024, treinador gaúcho inicia trabalhos no Rubro-Negro, conhece funcionários e estrutura do clube antes do primeiro treino

O novo comandante já está no Flamengo: Tite chegou na manhã desta terça-feira, 10, ao clube. O treinador se apresentou para o início do trabalho no Ninho do Urubu e posou para uma foto com a camisa do Rubro-Negro.

"Bom dia, Nação! Tite, novo técnico do Mengão, já está no Ninho do Urubu!", destacou o Flamengo através das redes sociais.