Tutora reencontra gato perdido há 10 anos após abrigo o resgatar das ruas nos EUA

Com ajuda de microchip, abrigo para animais consegue encontrar tutora que havia perdido o gato há 10 anos e proporcionar reencontro. Confira fotos

Um abrigo para animais em Carolina do Sul, nos EUA, possibilitou o reencontro entre uma tutora e seu o gato que estava desaparecido há 10 anos.

Em publicação no Facebook no dia 2 de maio, o abrigo conta que Erin, a tutora, havia adotado dois gatos, Mahi e Sr. Mojo, em 2013. Contudo, o Sr. Mojo não se deu muito bem com o cão de Erin e, durante uma pequena briga entre os dois, acabou fugindo.

Acostumada com as idas e vindas do gato à rua, ela esperava que Mojo retornasse para casa após algumas horas, o que não aconteceu. A partir disso, Erin decidiu começar uma busca pelo felino.

Ela tentou o encontrar por semanas, chegou a colocar cartazes de procurado, anunciando e pedindo ajuda na busca. Eri propôs até uma recompensa para quem a ajudasse com informações sobre o paradeiro de Mojo. Mas, ainda assim, não conseguiu encontrar o felino.

Após a fuga, foi somente depois de 10 anos que o reencontro de Mojo e Erin veio finalmente a acontecer. O abrigo para animais Charleston Animal Society resgatou Mr. Mojo e conseguiu entrar em contato com Erin por causa de um microchip de localização presente no gato.

O abrigo ressaltou a importância do microchip para conseguir rastrear Erin. “São verdadeiramente a passagem de volta para casa do seu animal de estimação quando perdido!”, explicou em nota.

Ao saber que Mr. Mojo havia sido encontrado, Erin não segurou o choro e logo foi até o abrigo para reencontrar o seu gato.

Agora, 10 anos mais velho, Mojo volta para casa para viver com Erin, Mahi e outros dois gatos adotados enquanto ele estava desaparecido.

