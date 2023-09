10 cuidados ao passear com cachorro nos dias quentes 

Confira medidas essenciais para garantir a segurança e o bem-estar do seu companheiro durante o calor

É fundamental tomar cuidado ao passear com o cachorro nos dias quentes devido à sensibilidade deles ao calor. Eles têm uma capacidade limitada de regular a temperatura corporal, principalmente por meio da respiração e do suor. Em temperaturas elevadas, o asfalto e outras superfícies podem atingir temperaturas extremamente altas, causando queimaduras nas patas do animal.

Além disso, o superaquecimento pode ocorrer rapidamente, levando a sintomas como ofegância excessiva, salivação abundante, fraqueza e até mesmo insolação, uma condição séria e potencialmente fatal. Por isso, abaixo, confira algumas dicas de cuidados durante os passeios nos dias quentes!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Horários adequados

Opte por passeios nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura está mais amena e o solo não está muito quente.