'Robô' da Xuxa que fez previsões para 2023 viraliza por errar tudo o que previu

Um trecho do programa infantil ‘Xuxa Park’, exibido em 1999, veio à tona novamente por um motivo inusitado. No vídeo, a apresentadora Xuxa Meneghel conversa com uma robô que faz várias previsões para o ano de 2023 , mas tem um detalhe: a suposta vidente erra tudo.



Confira as profecias da 'robô' para 2023

VEJA: Resposta do robô da Xuxa sobre como seria o futuro no ano de 2023 viraliza nas redes sociais. pic.twitter.com/9rGWjthRM1 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 18, 2023

Afinal, a natureza está em ordem?

Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica é uma instituição ligada ao governo estadunidense que faz parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. O órgão visa manter a população informada quanto às mudanças climáticas do planeta. (NOAA, sigla em inglês), 2023 tem 99% de chance de ser o ano mais quente já registrado na história. Só no mês de setembro, a temperatura média do planeta ficou 1,44º C acima do normal.



Vale lembrar, também, que a seca na Amazônia e o aumento das chuvas na Região Sul do Brasil são consequências diretas do El-Niño. No Ceará, as recentes ondas de calor elevaram as temperaturas em cidades do interior. As cidades de Barro e Jaguaribe atingiram a casa dos 40º C.

Houve conscientização para a paz?



Na Europa e no Oriente Médio, os confrontos armados já vitimaram mais de 200 mil pessoas. A guerra entre Ucrânia e Rússia completou um ano em fevereiro de 2023 e segue sem previsão de ter um fim.