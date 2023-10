Veto dos EUA na ONU sobre guerra Israel-Hamas terá 'consequências monstruosas', diz Rússia

A Rússia disse, nesta quinta-feira (19), que a decisão dos Estados Unidos de bloquear a resolução da ONU que pedia a suspensão das hostilidades entre Israel e Hamas com fins humanitários terá "consequências monstruosas" para os civis.

"No contexto de um confronto que cresce e que pode se expandir para além das fronteiras da região do Oriente Médio e tomar uma dimensão confessional, as consequências deste passo são monstruosas", declarou o Ministério de Relações Exteriores russo em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para Moscou, é "decepcionante" que não tenha sido aprovada uma resolução que poderia "deter a escalada de tensões e reduzir a violência contra os civis". O veto dos Estados Unidos "mostra claramente as verdadeiras aspirações de Washington para a região", acrescentou.