Saiba por que onda de calor no Brasil deve "poupar" o Ceará

De acordo com panorama divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma possível piora está prevista a partir desta sexta-feira, 22, atingindo as regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil, além do interior de São Paulo, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

O Brasil está passando pela mudança de estações, saindo do inverno astronômico e entrando na primavera. Nesse período, a adição de radiação solar mais forte proporciona o aquecimento da massa de ar que está no interior do continente da América do Sul.

Nos próximos dias, uma onda de calor deve atingir diversos estados brasileiros. Institutos de meteorologia indicam máximas acima de 40ºC, podendo atingir patamares de 43ºC a 45ºC em alguns pontos do País, bem como baixa umidade. O Ceará não deve apresentar grandes variações de temperatura para esta época do ano, naturalmente mais quente.

Meiry Sakamoto ressalta que as temperaturas mais altas não devem chegar a patamares de 45°C ou 50 °C, porém, mais elevadas do que no período chuvoso.

Conforme previsão divulgada pela Funceme, entre a quarta-feira, 20, e a próxima segunda-feira, 25 de setembro de 2023, as ondas de calor no Ceará devem se concentrar na região Sul e nos Sertões de Crateús e Inhamuns.

“O Ceará, embora seja quente o ano todo, tem uma época em que as temperaturas são ainda mais altas, que é agora durante o B-R-O BRÓ (setembro, outubro e novembro). Isso se deve à diminuição das chuvas, menos nuvens no céu e maior incidência de radiação solar, que torna as tardes mais quentes naturalmente”, explica a meteorologista.

Este ano, o efeito sazonal está sendo intensificado pela influência global das águas quentes do El Niño, cerca de 1,4ºC (graus celsius) acima do normal para o período . O fenômeno representa o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico que, mais quentes, aquecem a atmosfera, contribuindo para o aumento das temperaturas em todo o mundo.

“Regiões como Sobral, um exemplo naturalmente mais quente, estão com médias de 37 °C. Contudo, estamos vendo os efeitos do El Ninõ de forma pontual. Municípios como Barro e Jaguaribe, no sul do Estado, apresentaram cerca de 40 °C na última semana. Esse registro foi feito apenas em um determinado momento do dia. Contudo, já é maior do que o esperado”, explica Sakamoto.

De forma geral, as temperaturas máximas ocorrem por volta das 14 horas, quando também há uma diminuição na umidade relativa do ar. A menor presença de gotículas de água na atmosfera é comumente detectada em áreas mais afastadas da região litorânea. As mínimas temperaturas, por sua vez, comumente são registradas por volta das 6 horas da manhã.

Massa de ar quente no Brasil