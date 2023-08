Após planejar casamento no Cristo Redentor, casal é surpreendido com ventania; veja vídeo

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o "perrengue chique" no Cristo Redentor

Imagina se casar em um dos lugares mais conhecidos do mundo, em uma paisagem digna de filme de romance cinematográfico. Escolher o local para a cerimônia pode ser um sonho, ainda mais quando o local é no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Era o que Frederico Costa e Silva, de 34 anos, e Isadora Machado Sanches, de 29, pretendiam. Entretanto, eles foram surpreendidos com um vendaval que atingiu a cidade no último sábado, 12.



Vídeos feitos por padrinhos viralizaram nas redes sociais. As imagens mostram os noivos e convidados com os cabelos e roupas “voando” por causa da entrada de uma frente fria que mudou o clima da cidade no último fim de semana.