Noivos desfilam em retroescavadeira após casamento no interior de São Paulo

Em Itararé, no interior de São Paulo, os noivos Jane e Célio Rodrigues surpreenderam os convidados e tornaram o seu casamento ainda mais inesquecível. Após a cerimônia religiosa, realizada no último dia 4 de dezembro, o casal percorreu as principais ruas da cidade em uma retroescavadeira.

"Antes mesmo de conhecer o meu esposo, eu imaginava os detalhes de um casamento perfeito. Nunca imaginei que um dia eu sairia de uma igreja montada em uma retroescavadeira. Apesar de meio doido, isso nos torna únicos e revela muito sobre a nossa personalidade: pura alegria", conta a recém-casada.



Ao portal G1 São Paulo, o casal explicou que o veículo faz parte do cotidiano, pois eles trabalham juntos em uma oficina mecânica de máquinas agrícolas. A ideia, contudo, não partiu deles, e sim de uma prima da noiva, durante brincadeira no grupo de WhatsApp da família. Foram os amigos do casal que decoraram o veículo com as tradicionais latinhas de alumínio. "Eu mandei uma mensagem contando que eu tinha ficado noiva. Logo, todo mundo queria dar uma sugestão", disse.

Duas semanas após o casamento, Jane contou que está contente com a nova fase de vida. "O casamento aconteceu no dia 4 de dezembro, mas até hoje eu recebo mensagens nas redes sociais falando do vídeo. Uma das postagens teve mais de 13 mil visualizações. A repercussão foi incrível", afirma a recém-casada.

Ainda ao G1, ela contou que o casamento veio depois de um reencontro com o noivo. "Eu e o Célio estudamos juntos na adolescência e tivemos um 'namorico', nada sério. Depois que nos mudamos, nunca mais o vi. Somente depois de 40 anos o reencontrei no meio da rua, perto de casa. Foi a segunda oportunidade que a vida nos deu", lembra.

Em nota, a prefeitura de Itararé informou que foi previamente comunicada sobre o desfile dos recém-casados e que o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e da Guarda Civil Municipal (GCM) autorizaram o passeio.

