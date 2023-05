Conheça o menor hotel do mundo, construído há 300 anos para que noivos pudessem se casar

Eh'häusl, menor hotel do mundo foi construído em beco há 300 anos e serviu para casais driblarem a lei para se casarem na Alemanha; veja fotos e preço das diárias

Um hotel localizado na cidade de Amberg, na Alemanha, chama a atenção de quem se hospeda nele por um fator um tanto inusitado: o tamanho. Consagrado como o menor hotel do mundo pelo Guinness Book ainda em 2018, o prédio tem apenas 2,5 metros de largura e fica "imprensado" entre dois edifícios residenciais.

O espaço em questão é o Eh’häusl Hotel, construído há quase 300 anos, em 1728, para driblar a legislação da época e permitir que dois jovens amantes pudessem oficializar o matrimônio. A ideia de se construir "um hotel" em um local tão pequeno surgiu porque na época, para conseguir se casar, era necessário ter uma propriedade de terra.

A história por trás do Eh'häusl: o menor hotel do mundo

Há cerca de 300 anos, um homem resolveu ludibriar a lei e comprou um vão no meio de duas casas. Ele decidiu construir apenas uma parede na frente e outra nos fundos do beco e um telhado.

Dessa forma, um noivo que desejasse se casar, poderia comprar o imóvel sem muito custo e revender ao próximo noivo em um futuro próximo.

Por causa dessa situação, o local ficou conhecido como "Eh'häusl", que significa “casa de casamento”, dizer que batiza o hotel até os dias atuais.

Tamanho é documento? Menor hotel do mundo prova que não

Engana-se quem acredita que tamanho é documento. A hospedagem é considerada como um pequeno hotel de luxo. O espaço foi remodelado em 2008 e virou, agora oficialmente, um hotel.

Os 53 metros quadrados estão distribuídos em três andares e sete cômodos. A hospedagem dá direito a uma decoração sofisticada, acomodações completas, salão para café, quarto com cama de casal e um mini spa equipado com hidromassagem.

Ficou com vontade de se hospedar na Eh'häusl? Para passar uma noite você terá que desembolsar cerca de 280 euros por noite, cerca de R$ 1.498 reais para cada diária. As reservas podem ser feitas através do site da empresa.

Confira algumas imagens do menos hotel do mundo

Eh'häusl, o menor hotel do mundo foi construído em um beco há 300 anos e serviu para casais driblarem a lei para se casarem na Alemanha Crédito: Reprodução/Facebook

