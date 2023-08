Bebê é resgatado por policiais após ser trancado em carro

Caso ocorreu em Belém, no Pará. A mãe da criança fechou acidentalmente a porta do carro com a chave dentro. Os policiais quebraram o vidro do veículo para resgatar o bebê; entenda

Uma criança de um ano ficou presa em um carro nesse sábado, dia 5, no Parque Estadual do Utinga, em Belém, no Pará. Os agentes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) foram acionados e fizeram o resgate. A mãe do bebê tinha fechado acidentalmente a porta do veículo com a chave dentro.

O caso aconteceu após um passeio em família no parque. No momento em que os pais colocaram o bebê na cadeirinha, fecharam a porta e perceberam que tinham esquecido a chave dentro do veículo. Com isso, logo acionaram o Batalhão de Polícia em busca de ajuda.

Um vídeo, que rodou nas redes sociais, registra o momento em que os policiais quebram o vidro do motorista com uma chave de roda, para a segurança do bebê, e o resgatam.

A criança estava bem e só estava assustada quando foi retirada do carro. Os pais afirmaram que não deixaram o bebê sozinho em nenhum momento. Caso o vidro não fosse quebrado para resgatar o bebê, ele corria risco de asfixia, por estar preso em ambiente totalmente fechado.

