Sidney Sampaio sofreu efeitos colaterais de remédio para insônia, diz assessoria

O ator caiu do quinto andar de um hotel em Copacabana na manhã da última sexta-feira, 4 e já recebeu alta. Segundo a assessoria, Sidney está bem e com a família

Sidney Sampaio que caiu da janela de um hotel, em Copacabana (RJ), na última sexta-feira, 4, estaria sob efeito de medicamentos para insônia na hora do ocorrido, informou a assessoria do ator.

Em nota, foi informado que ele sofreu duas fraturas na queda, mas já teve alta do hospital e está bem.

"O ator Sidney Sampaio sofreu de efeitos colaterais em uma medicação para insônia que culminou nos episódios desta manhã. Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária Claudia Melo. Quaisquer informação vinda de ‘amigos’ são inverídicas. Em breve, o ator se pronunciará através de suas redes sociais. Agradecemos todas as mensagens de apoio e o carinho que temos recebido."

Uma perícia foi feita no local da queda durante a tarde e o caso está sendo investigado pela 13ª Delegacia de Polícia de Ipanema.

Entenda o caso

Na última sexta-feira, 4, o ator Sidney Sampaio, 43, caiu do quinto andar de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo a Record TV Rio, o ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 7 horas da manhã, encaminhado a um hospital e liberado no mesmo dia.

De acordo com funcionários do hotel, o artista quebrou a janela do banheiro e caiu do quinto até o primeiro andar, onde ficou pendurado na janela. Ele caiu em uma parte grande do aquecedor do hotel, mas acabou ocasionando a quebra do suporte com estilhaços de vidro e telha.