Homem quebra vidro do próprio carro nos EUA para salvar bebê do calor intenso

Um vídeo que viralizou nas redes sociais na última semana mostra um homem desesperado tentando quebrar os vidros do próprio carro para salvar seu bebê que acidentalmente ficou preso dentro do veículo. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, as imagens foram capturadas em um estacionamento na cidade de Harlingen, no Estado do Texas, que no dia sofria com um calor de 38ºC.

As imagens mostram o pai da criança repetidamente batendo no para-brisa do veículo com o que parece ser uma chave de roda, e algumas pessoas que acompanham a angústia do homem podem ser vista ao redor dele. Ao conseguir quebrar o vidro, uma mulher entra no carro e alcança a criança.

Segundo os jornais locais, não ficou imediatamente claro quanto tempo o bebê ficou dentro do carro, mas a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário dos Estados Unidos diz que leva apenas 10 minutos para um carro esquentar 20 graus.

O sargento Larry Moore, do Departamento de Polícia de Harlingen, explicou ao jornal texano San Antonio Express-News que os pais trancaram acidentalmente o bebê no carro com as chaves dentro. A polícia foi chamada após o resgate da criança. Ela recebeu atendimento e passava bem. O Texas é uma das várias regiões dos Estados Unidos que tem sofrido com temperaturas intensas nas últimas semanas.