Incêndio atinge apartamento onde Maísa estava hospedada; apresentadora chora

Maísa Silva e amigos estavam hospedados em apartamento no Recife quando as chamas começaram, por volta de 10 horas deste sábado, 29. Além dela, seis pessoas foram resgatadas

Um incêndio atingiu apartamento no 26º andar de edifício na zona norte do Recife, por volta de 10 horas deste sábado, 29. Sete pessoas estavam no local, incluindo a apresentadora Maísa Silva, de 21 anos.

Segundo o portal G1, um dos filhos dos proprietários do apartamento, que tem deficiência, foi levado no colo por uma babá. Outras duas pessoas ficaram em um dos quartos, seguindo ordens dos bombeiros, pois havia fogo na sala.

Os jovens que permaneceram no apartamento foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta de 11h30min. Um cachorro também foi resgatado.

Vídeos registrados por vizinhos mostram fumaça saindo pelas janelas.

Vizinhos filmaram fumaças saindo pela janela do apartamento no Recife atingido por incêndio na manhã deste sábado, 29 Crédito: Reprodução/Globo

Após fugir do incêndio em Recife, Maísa Silva foi vista conversando com colegas e interagindo com cachorro que também estava no apartamento Crédito: Reprodução/Globo

Incêndio em prédio de Recife: Maísa e amigos são vistos sem ferimentos

Após deixarem o apartamento, Maísa e amigos foram filmados pela imprensa. A apresentadora, que chorava devido ao ocorrido, não aparentava ter ferimentos. Ela foi vista conversando com os colegas e depois interagindo com o cachorro que também estava no apartamento durante o incêndio.

Por volta de meia-noite deste sábado, Maísa publicou no Instagram uma foto com três amigas em um elevador, após uma noite de festa. Na foto, ela veste a mesma roupa que estava quando conseguiu fugir do incêndio.

Por volta de meia-noite deste sábado, Maísa publicou no Instagram uma foto com três amigas em um elevador, após uma noite de festa Crédito: Reprodução/Instagram

Incêndio em prédio de Recife: curto-circuito teria iniciado as chamas

Subsíndico do prédio, Luiz Leal contou à Folha de Pernambuco que os bombeiros suspeitavam, de início, que houve um curto-circuito em um dos aparelhos de ar condicionado do apartamento.

Ele explicou que há um corredor com quatro quartos no apartamento. O aparelho de ar condicionado do segundo cômodo teria sido o foco do incêndio. O imóvel foi evacuado e técnicos da Defesa Civil realizam perícia.