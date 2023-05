Garoto tem 45% do corpo queimado após realizar trend com vela nos EUA

Um adolescente de 13 anos, identificado como Dzhyan Crutcher, queimou 45% do seu corpo enquanto tentava reproduzir um vídeo viral nos Estados Unidos. O acidente aconteceu no estado do Alabama e gerou queimaduras de segundo e terceiro grau no jovem. O caso foi divulgado pela imprensa americana nesta semana.

Tudo aconteceu na casa de Dzhyan. Devido a um alerta sobre uma possível queda de energia, a mãe dele, Tiffany, espalhou velas ao redor da casa. Foi aí que o garoto resolveu aproveitar e usar uma dessas velas para fazer uma trend das redes sociais, que consiste em pessoas apagando uma chama aberta com álcool. As informações são do New York Post.

“Ele foi ao banheiro, pegou uma vela e derramou álcool nela. Explodiu sobre ele, pegando-o em chamas. Eu estava lá imediatamente. Eu ouvi a explosão”, contou a mãe em entrevista à Kennedy News & Media.

A explosão ateou fogo em toda a parte superior do corpo do garoto, deixando queimaduras na barriga, no tórax, no rosto e no pescoço dele. De acordo com Tiffany, o menino saiu em pânico do banheiro e tentou apagar as chamas rolando no chão, mas não conseguiu.

As chamas só foram controladas quando o irmão mais novo, Zaelyn, encontrou um extintor de incêndio e entregou para que a mãe usasse.

As queimaduras deixaram o rosto e principalmente os braços de Dzhyan muito inchados, a ponto de Tiffany quase não reconhecer o filho. “Seus braços eram os piores. Eles foram queimados em terceiro grau, espessura total em toda a volta e em ambos os braços ”, relembra a mãe.

Após controlar o fogo, Tiffany levou o garoto ao hospital, onde foram feitas incisões ao longo dos dois braços.

De acordo com a família, Dzhyan tem muito interesse em ciência e resolveu testar o experimento após vê-lo em uma rede social. “Quando a tendência das crianças prenderem a respiração se tornou viral, eu os avisei para não fazerem nada que pudesse prejudicá-los”, revelou Tiffany, que afirma já ter alertado os filhos sobre os perigos da internet.

“Eu digo a eles que não podem tentar de tudo. Algumas coisas são perigosas, e você tem que ficar atento”.

O garoto ficou cerca de um mês no hospital até receber alta e ir para casa. Agora, Dzhyan irá iniciar um longo tratamento, de dois anos, para se recuperar totalmente das lesões deixadas pelas queimaduras, como a perda do pleno movimento de braços e mãos.