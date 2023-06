Homem em situação de rua escala prédio em chamas e salva 25 cachorros no Peru

Um homem em situação de rua foi filmado enquanto arriscava sua vida para salvar 25 cães de um incêndio que aconteceu na cidade de Gamarra, no Peru, no último dia 9 de junho.

O herói improvável é o colombiano Sebastian Arias, de 27 anos, que vive em situação de rua no Peru após deixar sua casa em Medellín, na Colômbia.

No vídeo gravado por uma pessoa que assistia ao ato de coragem, Sebastián escala o prédio de três andares e resgata o cão que estava fugindo das fumaças do incêndio em um centro de reciclagem próximo ao prédio residencial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O cachorro seria o último salvo por Sebastián, que contou que o animal estava estressado e tentou lhe morder, precisando o colombiano segurá-lo mais firme antes de jogá-lo para os bombeiros.

Veja vídeo do momento do resgate:

“A adrenalina me fez ir”

Em entrevista a Latina Televisión, Sebastián conta que estava passando pelo prédio e pensando na sua esposa, que recentemente havia tentado suicídio após descobrir gravidez.

Foi quando percebeu o incêndio e viu os animais em perigo. Tutor de três cães, ele decidiu arriscar sua vida e abandonar o medo de altura para salvar os indefesos. “A adrenalina me fez ir”, disse Sebastián.

Saudado como herói

Os cachorros foram salvos sem ferimentos graves, alguns apenas com queimaduras no corpo. O herói improvável foi saudado por pessoas que assistiram ao ato heroico.

Após salvar os cães, o colombiano desceu do prédio em segurança com a ajuda dos bombeiros que controlaram o fogo no local.

No Peru já há alguns meses, o Sebastián conta que não vê sua família desde que saiu de casa. Com a repercussão do caso, ele espera que alguém lhe ofereça um emprego para que ele possa permanecer no Peru.

“Gostaria de sair das ruas”, afirma ele. “Posso fazer qualquer trabalho e o que não sei aprendo rápido”, finalizou.