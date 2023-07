Incêndio destrói ônibus em garagem de ônibus no interior do Ceará

Fato aconteceu na madrugada deste sábado, 29, no município de Cruz

Um incêndio atingiu garagem de ônibus na madrugada deste sábado, 29, em Cruz, a 243,1 km de Fortaleza.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), cerca de dez veículos foram atingidos pelas chamas.



A Delegacia Municipal de Cruz é a responsável pelas investigações que irão identificar as causas do incêndio. O município fica na microrregião do Litoral de Camocim e Acaraú.