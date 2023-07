Menino que passou 16 dias em coma retorna à escola e é recebido com festa pelos colegas

O menino Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, voltou às aulas, nessa segunda-feira, 10, após passar 16 dias em coma induzido e foi recebido com festa pelos colegas de turma.

O registro do retorno à escola foi feito pela mãe do garoto, Tayane Granda. No vídeo, publicado nas redes sociais e que já conta com 2 milhões de visualizações, a criança é recepcionada pelos amigos e professores com abraços e beijos.

O garoto ficou conhecido após o vídeo do reencontro entre Tayane e o filho, quando a criança acordou do coma e as imagens viralizaram nas redes sociais e emocionaram os internautas. Na publicação, a mãe conta que o menino acordou no único dia em que ela decidiu dormir em casa, depois de passar dias dormindo no hospital.

Segundo uma publicação feita pela mãe da criança, o pequeno Gui, como também ficou conhecido, passou 14 dias entubado durante o período do coma.

A criança foi internada devido a uma pneumonia grave, com atelectasia, um colapso que causa a obstrução dos alvéolos pulmonares.

Guilherme tem epidermólise bolhosa distrófica, uma doença genética, hereditária e rara, que deixa a pele mais sensível e causa bolhas. A doença pode se manifestar no nascimento, como é o caso do garoto.

Ele é torcedor do time de futebol Vasco da Gama e recebeu as visitas de Rodrigo Dinamite, filho de Roberto Dinamite, um dos maiores ídolos do clube, e do jogador Gabriel Pec, que presentou Guilherme com uma camisa do Vasco.