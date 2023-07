Decisão sobre piso da enfermagem em Fortaleza é adiada após impasse em reunião

Prefeitura e entidades de classe não chegaram a um entendimento sobre o cálculo do reajuste para profissionais com jornada contínua

Terminou sem acordo a reunião entre a Prefeitura de Fortaleza e os sindicatos que representam a enfermagem, nesta segunda-feira, 10, para deliberação sobre o pagamento do piso nacional da categoria. Um novo encontro foi agendado para a próxima quinta-feira, 13, após impasse sobre o cálculo da correção salarial para os profissionais com jornada contínua.

Após impasse em reunião, decisão sobre piso da enfermagem é adiada

Terminou sem acordo a reunião entre a Prefeitura de Fortaleza e os sindicatos que representam a enfermagem, nesta segunda-feira, 10, para deliberação sobre o pagamento do piso nacional da categoria. Um novo encontro foi agendado para a próxima quinta-feira, 13, após impasse sobre o cálculo do reajuste para os profissionais com jornada contínua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a reunião, ocorrida na seda da Secretaria de Planejamento, Orçamento, e Gestão (Sepog), as entidades de classe pleitearam reajustes proporcionais para os profissionais cuja jornada mensal ultrapasse 220 horas. A carga horária é usada como parâmetro na lei que instituiu o piso para definir o valor de R$ 4.750 para enfermeiros, de R$ 3.325 para técnicos e de R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem. Os sindicatos alegam, contudo, que a maioria dos profissionais da rede pública de Fortaleza trabalha 240 horas por mês.

"O município não oferece descanso semanal remunerado. A jornada da maioria desses enfermeiros, técnicos e auxiliares é contínua, sem intervalo para descanso. Portanto, um servidor com jornada semanal de 40 horas trabalha, na verdade, 240 horas por mês, excedendo a jornada de 220 horas definida por lei. Essa diferença tem que ser paga", defendeu o diretor de assuntos jurídicos do Sindsaúde, Quintino Neto, que representou a entidade na reunião.



Mais informações em instantes