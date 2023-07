Sarto anuncia convocação de 280 profissionais para a área da Saúde

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nesta segunda-feira, 10, a convocação de 280 profissionais aprovados em concurso público para preencher cargos na área da saúde. Serão ocupadas 63 vagas na Rede de Atenção Psicossocial (Raps) e 217 no Instituto Doutor José Frota (IJF). A data da posse será anunciada após os convocados apresentarem a documentação prevista em edital.

No caso dos profissionais que serão lotados na Raps, o edital de convocação já está disponível no site da Prefeitura. Foram nomeados profissionais para os cargos de assistente social, enfermeiro, psicólogo e terapeuta ocupacional. Os convocados foram aprovados no concurso público realizado pela Prefeitura em 2018.

"[Essa convocação é] exatamente para fortalecer a atenção à saúde mental do nosso fortalezense", destacou o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais ao lado do titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Galeno Taumaturgo. O secretário explicou que os profissionais tomarão posse conjuntamente em data a ser definida.

O edital com os convocados para o IJF será divulgado nesta terça-feira, 11, no portal do Município. Segundo o prefeito, o chamamento contempla profissionais de nível médio e superior. Serão 13 assistentes sociais, nove cirurgiões dentistas, 75 enfermeiros, um farmacêutico, 30 fisioterapeutas, quatro nutricionistas, nove terapeutas ocupacionais, além de 56 técnicos de enfermagem e 20 técnicos em radiologia.

O prefeito destacou que o reforço no corpo de pessoal da unidade tem como foco melhorar a qualidade do atendimento prestado à população. "O IJF é o maior hospital regional de trauma do Nordeste e quiçá um dos um dos maiores e mais resolutivos do Brasil. Vamos agregar mais profissionais a esse time que já presta um excelente serviço aos cearenses”, frisou.

Os convocados para o IJF foram aprovados no concurso público de 2016. Segundo a direção do hospital, em 2023 a unidade atendeu mais de 26 mil novos pacientes, tanto de Fortaleza quanto do Interior do Estado. A demanda crescente é uma das razões para a ampliação do quadro profissional. A outra, conforme a gestão, é o aumento da eficiência nos atendimentos prestados ao público.

