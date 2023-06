Menino que despertou do coma após 16 dias recebe visita de filho de ídolo do Vasco

Guilherme, torcedor do Vasco, tem a epidermólise bolhosa, doença genética rara que afeta a produção de proteínas para pele. Ele recebeu ainda uma camisa do clube e a visita do filho de Roberto Dinamite, maior ídolo cruzmaltino