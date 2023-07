Seis homens são presos com armas e drogas em Fortaleza; adolescente é apreendido

A prisão aconteceu no último sábado, 8, no bairro Conjunto Palmeiras, e suspeitos atiraram contra viaturas

Seis homens foram presos em flagrante e um adolescente de 17 anos foi apreendido em posse de cinco armas de fogo, munições e drogas no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na madrugada do último sábado, 8 de julho. Suspeitos teriam atirado contra policiais.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) as diligências tiveram início durante uma patrulha do Comando Tático Motorizado (Cotam), quando policiais foram informados da presença de homens armados na região. Ao verem os policiais, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo.

Com os homens, policiais encontraram duas metralhadoras, uma pistola, um revólver e uma espingarda, além de 43 munições, 64 gramas de cocaína, 198 gramas de maconha e duas balanças de precisão.

Entre os adultos, de 19 a 33 anos, três tinham passagens por porte de arma de fogo, entre outros crimes. O homem, de 19 anos, também já tinha passagem, enquanto adolescente, por ato infracional análogo a roubo.

Com a captura, eles foram levados a uma delegacia, onde foram autuados por tentativa de homicídio doloso, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

Já o adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente e autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio doloso. Ele já respondia por ato infracional análogo ao crime de roubo.

O caso segue em investigação pela Delegacia do 30° Distrito Policial.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia do 30° DP: (85) 3101-3525