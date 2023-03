Dia das Mulheres: 10 frases especiais para usar na data

O Dia Internacional das Mulheres é comemorado em 8 de março. Veja frases e mensagens especiais que podem ser utilizadas na data que comemora as mulheres

O dia 8 de março, ou "8M", é reconhecido ao redor do mundo como o Dia Internacional das Mulheres, uma data que comemora as conquistas femininas para com a igualdade e a equidade entre os sexos ao longo dos séculos.

A data festiva, que em alguns países chega a ser feriado e até permite que as trabalhadores tirem folga ou trabalhem somente meia jornada, existe há mais de cem anos, apesar de só ter sido oficialmente reconhecida em 1975, pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A comemoração global pelo dia, dedicado à história da luta feminina, é marcado por demonstrações de afeto, mas também por protestos e reflexões sobre a realidade da violência contra mulheres.

Para parabenizar as mulheres pelo dia em reconhecimento às conquistas e vitórias, veja dez frases especiais e sua contextualização nos dias atuais.

Dia da Mulher: frases e mensagens especiais para a data

"Não se nasce mulher: torna-se."

Simone de Beauvoir, filósofa

"O reconhecimento do trabalho e da importância da mulher na sociedade nasce a partir da ação efetiva contra a violência e a discriminação."

"Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela."

Ângela Davis, ativista e escritora

"O Dia Internacional das Mulheres é uma data que comemora a força, o potencial e a importância das mulheres em uma sociedade igualitária e justa, conquistada por meio da luta."

"Eu sou minha única musa, o assunto que conheço melhor."

Frida Kahlo, artista mexicana

"Feliz Dia das Mulheres a todas que exercem os mais diversos papéis, dentro e fora de casa. A força da mulher está em escolher seu próprio caminho."

"Meu sofrimento se transformou em luta."

Maria da Penha Fernandes

"Toda mulher carrega dentro de si uma força capaz de transformar o mundo!"

"Vamos pegar nossos livros e nossas canetas, essas são as armas mais poderosas."

Malala Yousafzai

"Honrar a nós mesmas, amar nossos corpos, é uma fase avançada na construção de uma autoestima saudável."

