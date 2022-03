"Estão praticamente integradas à sociedade", diz Bolsonaro no Dia da Mulher

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta terça-feira, 8, que as mulheres são “praticamente integradas à sociedade”. A declaração foi dada durante cerimônia de homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no Palácio do Planalto.

"Lá naquele meu tempo, ou a mulher era professora ou dona de casa. Dificilmente uma mulher fazia alguma coisa diferente disso, lá nos anos [19]50 e [19]60. Hoje em dia, as mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Nós as auxiliamos e estamos sempre ao lado delas, não podemos viver mais sem elas", discursou, durante cerimônia no Palácio do Planalto.



O presidente ainda defendeu os "valores familiares" e citou um verso bíblico como referência sobre a relação entre mulher e homem. "Assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus", disse.



Estiveram no evento, além de Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, as três ministras do governo, Tereza Cristina (Agricultura), Flávia Arruda e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos). Na plateia, estiveram senadoras e deputadas aliadas do governo, além de apoiadoras e integrantes do alto escalão.

Na ocasião, o presidente avaliou ainda que sua gestão foi a que mais prendeu agressores de mulheres. Disse: “O nosso governo, aviso aos machões, foi o que mais prendeu agressor. Respeito acima de tudo. Quando se fala em mulher, não se pode deixar de falar em família", completou.

