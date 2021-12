Escritora e pesquisadora bell hooks morre aos 69 anos

bell hooks, escritora e pesquisadora sobre as questões de gênero e raça, morreu nesta quarta-feira, 15 de dezembro, aos 69 anos

bell hooks, escritora, pesquisadora e professora estadunidense, morreu nesta quarta-feira, 15 de dezembro, aos 69 anos. Ela estava em sua casa, em Berea, no estado de Kentucky, quando faleceu, mas a causa de morte ainda não foi divulgada. As informações são do jornal Lexington Herald-Leader.

