Dia da Mulher: absorventes ecológicos são entregues para adolescentes em Fortaleza

Iniciativa ocorre nos dias 7, 8, 15 e 16 de março no bairro Ancuri e busca combater pobreza menstrual na região

Em Fortaleza, adolescentes do bairro Ancuri recebem a partir desta segunda-feira, 7, a doação de 400 absorventes ecológicos e reutilizáveis. A ação ocorre também nos dias 8, 15 e 16 março. A iniciativa faz parte da celebração do Dia Internacional da Mulher e também busca combater a pobreza menstrual em comunidades em situação de vulnerabilidade.

A doação ocorre por meio da ONG Visão Mundial em parceria com ONG Passarela Alternativa. A distribuição nos dias 7 e 8 de março ocorre na Escola Francisca de Moraes Ferrer e nos dias 15 e 16, na Escola Bárbara de Alencar, ambas localizadas no bairro Ancuri.

Na ação, também serão distribuídos folders e exibidos vídeos educativos, com o objetivo de empoderar crianças e adolescentes em idade menstrual. Além dos jovens, a ação busca conscientizar pais, professores e toda a sociedade sobre a importância de garotas em idade menstrual terem acesso a absorventes e, consequentemente, seus direitos básicos atendidos.

Mais de 4 milhões de meninas que frequentam escolas no Brasil não têm banheiros, papel higiênico ou pia e sabão disponíveis nos ambientes de ensino. Os dados são da pesquisa “Pobreza Menstrual no Brasil: Desigualdades e Violação de Direitos”, publicada em 2021 pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A pesquisa também mostra que 713 mil garotas não têm banheiro com chuveiro e vaso sanitário em suas casas, sendo que 80% destas são pretas e pardas. Reforçando a problemática do tema, a pesquisa das agências da Organização das Nações Unidas (ONU) aponta ainda que cerca de 3% das meninas de 10 a 19 anos deixaram de fazer alguma atividade em suas rotinas, como estudar, realizar afazeres domésticos, trabalhar e brincar, em razão de problemas de saúde.

Absorventes ecológicos

Os absorventes distribuídos pela Visão Mundial são produzidos por mulheres que passaram pelo sistema prisional e que integram os projetos da ONG Passarela Alternativa.

De acordo com as ONGs, o propósito da iniciativa é impactar a vida de mulheres por meio da formação e da geração de renda, oferecendo cursos nas áreas de moda. A fundadora da Passarela Alternativa, Karen Brandoles, explica que os absorventes, chamados de "aBIOsorventes", são reutilizáveis, não geram lixo e são totalmente livres de componentes químicos.

Serviço

Distribuição dos aBIOsorventes em Fortaleza

Quando: 7 e 8 de março

Onde: Escola Francisca de Moraes Ferrer (Rua Parque das Flores - 500 – bairro Ancuri).

Quando: 15 e 16 de março

Onde: Escola Bárbara de Alencar (R. Capitão Porfírio, 544 – bairro Ancuri)



