Último dia do Rep Festival é cancelado por falhas estruturais e chuva forte no RJ

O segundo dia do evento aconteceria neste domingo, 12, no bairro de Guaratiba, Rio de Janeiro; confira a reação dos internautas

A previsão de dois dias de apresentações no Rep Festival, considerado o maior evento de rap do Brasil, não foi concretizada. O segundo dia de shows, que aconteceriam neste domingo, 12, na Cidade do Rap, em Guaratiba (RJ), foi cancelado.

A organização do festival carioca informou em nota oficial ao público que “os danos causados à estrutura [...] pelas fortes chuvas” no sábado, 11, impossibilitaram a segurança e mobilidade dos presentes.

O festival Ritmo e Poesia, abreviado para Rep Festival, estava em sua quarta edição e contava com os nomes de Ludmilla, Xamã, Matuê e Emicida. Dez dias antes de sua estreia em 2023, os shows mudaram da Barra da Tijuca, na Cidade das Artes, para Guaratiba.

Rep Festival: Artistas e fãs debatem nas redes sociais



O cantor MC Maneirinho, uma das atrações no primeiro dia do festival, criticou as condições do espaço nas redes sociais. “Muita chuva, microfone dando choque, sem retorno”, compartilhou pelo Twitter.

MUITA CHUVA, MICROFONE DANDO CHOQUE, SEM RETORNO. MAS ESSE PÚBLICO AI TA ALI POR NOS, PELO SHOW, PELO RAP, PELO FUNK. EU NUNCA IRIA ABANDONAR VOCÊS, OLHA ISSO NO REP FESTIVAL, INDEPENDENTE DOS PROBLEMAS EU TO AI E MOSTRANDO DA ONDE EU VIM, O MOVIMENTO É NOSSO! pic.twitter.com/HFHw7ACwLv — MC MANEIRINHO (@mc_maneirinho) February 11, 2023

Os fãs também usaram a rede social para mostrar os cliques de sua experiência, incluindo fotos do ambiente alagado e até a presença de cobras e sapos no meio do público.

“Só querem ganhar dinheiro em cima sem respeitar as pessoas que amam e levam a cultura adiante”, protestou um dos internautas sobre a situação.

Outro usuário da rede, em tom de brincadeira, sugeriu a produção de um documentário da Netflix sobre o fiasco do Rep Festival. A piada faz referência ao título do streaming com temática similar, “Fyre Festival - Fiasco no Caribe”.

Vendo a vergonha que foi o REP Festival, eu tive uma ideia aqui @NetflixBrasil pic.twitter.com/a0T6lJa1bQ — camaleão (@fcknparadox_) February 12, 2023

A cada coisa nova que eu vejo sobre o rep festival eu fico mais abismado

Só mostra como é perigoso esse monte de playboy se infiltrando no movimento. Só querem ganhar dinheiro em cima sem respeitar as pessoas que amam e levam a cultura adiante — matheus santino (@mathsantino) February 12, 2023

