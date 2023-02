Autor de foto do Cristo Redentor sendo atingido por raio afirma que tentava captar momento há um ano

O responsável pelo registrado conta que a máquina passou mais de três horas tirando fotos do fenômeno

Uma foto do Cristo Redentor sendo “atingido” por um raio viralizou na internet. O clique do desenvolvedor de software Fernando Braga já possui mais de 15 mil curtidas no Instagram em menos de 24 horas.

Ao O POVO, o autor da foto lembra dos detalhes que antecederam o clique. Braga afirma ter deixando a máquina fotográfica bem enquadrada para o Cristo quando raios começaram a cair do céu do Rio de Janeiro.

“Foi a quinta tentativa com o enquadramento bem fechado. Sempre que caía raios na região, tentava capturar. Me animei, tentei. Foram cerca de três horas da máquina batendo fotos”, aponta o autor do clique.

Braga conta que estava tentando captar o fenômeno no Cristo Redentor há cerca de um ano. Ele, que tinha conseguido fotografar raios no Corcovado, afirma ter batido mais de 500 fotos para registrar a descarga elétrica tocar a cabeça da estátua. “É difícil fotografar o raio. Deixei a máquina posicionada para o Cristo e captando tudo o que estava aparecendo.”

Mesmo manuseando a câmera há dez anos, Braga afirma que considera a fotografia um passatempo. A primeira máquina serviu para que ele pudesse registrar as filhas. “Comecei batendo fotos delas quando pequenas. Quando elas cresceram, já não gostavam de serem ‘modelos’. A partir disso, me aventurei a tentar fotografar paisagens.”

O volume de curtidas e de interações fizeram com que o desenvolvedor de software mal consiga usar o Instagram. “São pessoas de todo o mundo. Tento responder, mas é muito difícil. Não fiz para isso, não é algo que gosto [holofote]. Gosto de me preservar, mas sempre tento informar de que maneira tirei as fotos."



