Cearenses conquistam maior estreia de rap nacional no Spotify

A nova parceria entre os cearenses Matuê e WIU e o baiano Teto acumula diferentes recordes no Spotify Brasil. "Flow Epecial" alcançou mais de um milhão de reproduções na plataforma de música nos dois primeiros dias de lançamento, se tornando a maior estreia de rap e hip-hop nacional do Spotify. A faixa é, ainda, a maior estreia de 2023 até agora. A canção foi disponibilizada no último dia 30 de janeiro.

Os três artistas nordestinos são expoentes do trap brasileiro e vêm se destacando junto ao público. Matuê, WIU e Teto já lançaram as parcerias “Vampiro” e “Brinca Demais”, que também estão no top 100 nacional da plataforma.

Além dos recordes do Spotify, "Flow Espacial" também conquistou um marco no YouTube Brasil: a estreia do clipe da música foi acompanhada ao vivo por 104 mil pessoas, fazendo dela a sexta maior première da plataforma de vídeos no País. Até o fechamento deste texto, o clipe soma mais de 5,6 milhões de visualizações.

Confira clipe de "Flow Espacial"

