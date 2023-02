Chuva forte atinge o Rio e cidade entra em estágio de atenção

A chuva aumentou de intensidade no município do Rio de Janeiro, e o Centro de Operações da prefeitura informou que a cidade entrou em estágio de atenção às 17h40 desta terça-feira (7), devido a registros de chuva acima de 10 milímetros (mm) e 15 mm em pelo menos duas duas estações meteorológicas, nos bairros de São Cristóvão (17,2 mm) e Grande Méier (17 mm).

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva permanecem atuando em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro. Os núcleos mais intensos atuam sobre a zona norte ocasionando chuva forte a muito forte.

Para as próximas horas, a prefeitura prevê pancadas de chuva moderada a forte, ocasionalmente muito forte, podendo ser acompanhada de rajadas de vento moderado.

A cidade do Rio de Janeiro estava em estágio de mobilização desde as 15h desta terça-feira, em função das condições do tempo e, devido ao temporal, passou para estágio de atenção, que é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Na área central da cidade, há alagamentos na Rua do Senado, Gomes Freire, e em um trecho da Rua da Relação. No momento, núcleos de chuva mais intensos atuam no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, Méier, Grajaú e entorno, na zona norte da cidade. .O Sistema Alerta Rio informa que há previsão de pancadas de chuva moderada/forte nestas regiões na próxima hora.

Na Baixada Fluminense, a cidade de Duque de Caxias está em estágio de atenção, devido à previsão de chuvas, de moderada a forte, nas próximas horas.

O Centro de Operações da prefeitura do Rio informou que, até as 18h15, tinham sido acionadas 48 sirenes em comunidades localizadas em áreas de risco para deslizamentos e escorregamentos. No bairro da Tijuca, zona norte, o Rio Trapicheiros que atravessa a Rua Heitor Beltrão transbordou. Esse rio se liga ao Rio Maracanã que desemboca na Praça da Bandeira.

Devido ao temporal, a prefeitura informou que 38 ruas de bairros das zonas norte e oeste da cidade estão com bolsões d’água ou completamente alagadas, sem condições de acesso a carros e motos.

Recomendações

A prefeitura recomenda que a população não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos e pede que os motoristas não forcem a passagem de veículos em áreas alagadas e, em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas. Em pontos de alagamento, a recomendação é evitar contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados e evitar o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde.

A recomendação é para também verificar se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, a pessoa deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 e evitar ficar em casa. Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio;

A Defesa Civil pede aos moradores das regiões atingidas pelas chuvas para que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito, e que liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 da Defesa Civil ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.

Região serrana

A Defesa Civil de Petrópolis emitiu um aviso meteorológico com alerta para esta terça-feira, previsão de pancadas de chuva moderada a forte nos períodos da tarde e noite. Para amanhã (8), a previsão é de chuva fraca a moderada, com ocasionais pancadas de maior intensidade.

A Defesa Civil alerta que em função da previsão de chuva contínua, são esperados acumulados elevados, principalmente nas partes altas do município.

Região dos Lagos

A Defesa Civil de Búzios, tradicional cidade da Região dos Lagos, informa que, devido às áreas de instabilidade, associadas à alta umidade, poderão ocorrer, a qualquer momento, pancadas de chuva moderada a muito forte, com raios e rajadas de vento em pontos isolados nesta terça e quarta-feira, na região.

A Defesa Civil faz um alerta aos motoristas para que tenham atenção redobrada nas estradas. Também solicita aos banhistas e pescadores que evitem o acesso no mar e orienta os moradores para, em caso de ocorrências como rachaduras, alagamentos, deslizamento ou outras emergências, liguem para 199 ou (22) 2633-0827.

Matéria atualizada às 18h56 para acréscimo de informação.

