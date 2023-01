Para entrar no BBB, mulher faz tatuagem com o rosto de Boninho: "tenho esperança"

Para tentar entrar no Big Brother Brasil (BBB 23), a professora Letícia Santos, de 34 anos, decidiu tatuar o rosto de Boninho, diretor do programa, no braço dela. O ato inusitado chamou a atenção na internet e viralizou.

A professora mora no Morro da Fortmiga, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela disse em entrevista ao G1 Rio de Janeiro que esta não é a primeira vez que tenta chamar a atenção do diretor e da produção do reality.

“Eu sou muito fã do programa e eu fiquei enlouquecida para entrar desde o BBB 20. Fiz três inscrições e nunca fui chamada para nada. Eu precisava chamar a atenção dele. Eu já tive a ideia de fazer um banner e andei pelas ruas do Rio de Janeiro com ele, fiz também uma paródia, mas não dava certo. Agora, tive a ideia de fazer a tatuagem”, contou Letícia em entrevista.

A mulher revela que ainda tem esperança de entrar um dia na casa do BBB. Ela pretende tentar até os 40 anos de idade.

Após publicar a imagem da tatuagem nas redes, Boninho compartilhou o vídeo agradecendo "pela homenagem maluca". Letícia disse que ficou muito emocionada ao saber que o diretor de núcleo da Globo viu o vídeo.

“Graças a Deus, ele me notou. Eu fiquei perplexa, fiquei sem acreditar quando vi que ele comentou sobre a minha tatuagem. Eu fiz a tatuagem no sábado em Friburgo, na Região Serrana. Nesse percurso da volta da viagem, aconteceu um monte de coisa. Ele postou no feed dele e eu enlouqueci. Meus filhos choraram e me abraçaram. Eu também me emocionei”, disse.

Então???? Obrigado Letícia por essa maluca homenagem pic.twitter.com/fjQfGw2ZPN — J.B. Oliveira (@boninho) January 15, 2023

