Mulher devolve bolsa com mais de R$ 1,7 mil que encontrou na rua e ganha vaga de emprego

Jéssica Caroline Barros, 28, encontrou uma bolsa caída no chão com R$ 1.740,25. Como não tinha ninguém no local, ela fez uma publicação nas redes sociais informando o que tinha acontecido. Alguns dias depois, ela recebeu uma mensagem do sobrinho da dona da bolsa. A quantia era o valor da aposentadoria da idosa.

"É o mesmo que queria que fizessem comigo. Imaginei a pessoa desesperada, precisando do dinheiro. A consciência está tranquila. Fiz o certo, graças a Deus”, disse Jéssica em entrevista à EPTV.

Leandro Ferreira é proprietário de um lar de idosos e ficou sabendo da história pela internet. Ele se sensibilizou com a situação e decidiu marcar uma entrevista de emprego com a jovem no dia 4. Um dia depois, ela começou a trabalhar no local.

"Pessoas com atitudes assim merecem toda a credibilidade e confiança. Os idosos que nós temos aqui merecem todo o carinho, amor, atenção e pessoas honestas, assim como a Jéssica foi”, contou Leandro à EPTV.

Na época, Jéssica estava procurando um emprego há três meses. Sobre a vaga que ganhou, ela disse à emissora paulista que é “melhor que dinheiro, porque dinheiro acaba, e emprego dá estabilidade".



