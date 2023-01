Árvore de Natal: quando se desmonta e por quê?

A retirada dos enfeites natalinos na tradição católica indica no Dia de Reis como a resposta; veja o motivo da data da retirada da árvore de natal

A chegada do Ano Novo leva ao momento ideal para desmontar as decorações características do Natal. No Brasil, os costumes católicos destacam o Dia de Reis, 6 de janeiro, como uma opção.

A data celebra a visita dos três Reis Magos - Baltazar, Melchior e Gaspar - ao recém-nascido Jesus Cristo, oferecendo presentes ao menino na ocasião, como ouro, incenso e mirra.

“Nós podemos sentir que é uma forma de continuar ou de encerrar todo esse período natalino”, adiciona o pároco da Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima, padre Francisco Ivan de Souza.

Por que desmontar a árvore de Natal no Dia de Reis?

As decorações natalinas, incluindo a árvore de Natal e o presépio montado por algumas famílias, são retiradas a partir de 6 de janeiro como uma tradição relacionada aos costumes católicos, encerrando o ciclo de festividades do Natal no Dia de Reis.

Dia de Reis: Origem da data



A comemoração é originária de Portugal, reconhecida também como Folia dos Reis, Terno dos Reis ou Santos dos Reis. No país, o hábito é de “cantar as Janeiras” a partir do dia 1º de janeiro, ou seja, sair de porta em porta cantando nas ruas sobre o nascimento de Jesus Cristo

A tradição segue até o dia 6 de janeiro, o Dia de Reis ou Epifania, e o grupo de cantores recebe comida e bebida em troca.

A comida típica do período, o bolo-rei, possui um formato de coroa e pode conter uma fava inserida na massa. Quem encontrá-la é o responsável por providenciar o bolo na próxima celebração.

Dia de Reis: Celebrações no Brasil



A manifestação cultural é representada no Nordeste por meio do Reisado, uma festa popular com música e dança, incluindo personagens como o rei, o mestre, o contramestre, a Catirina e os Mateus (dupla).

As marchas podem ser entoadas de porta em porta, como a tradição portuguesa, e seguem várias partes na sua composição.

Segundo a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), são elas: a abertura ou ‘abrição’ de porta; entrada; louvação ao Divino; chamadas do rei; peças de sala; danças; guerra; as sortes; encerramento da função.

Dia de Reis: CONHEÇA significado data e sua tradição religiosa

